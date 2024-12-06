В США раскрыли детали поездки Байдена на Украину в 2023 году

NYT: визит Байдена на Украину в феврале 2023 года сопровождал «поезд-призрак»

Во время визита президента США Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года на железных дорогах его сопровождал «поезд-призрак». Такие меры приняли в целях обеспечения безопасности американского лидера, сообщила газета The New York Times .

«На случай российских атак всегда готовят два запасных маршрута. Когда Байден был в Киеве в прошлом году, два одинаковых поезда ходили одновременно по разным маршрутам», — отметили в статье.

В материале привели слова заместителя начальника пассажирских перевозок железнодорожной компании Украины «Укрзализныця» Александра Шевченко. Он заявил, что такие меры использовали для того, «чтобы никто не знал, какой из них поезд-призрак, а какой — настоящий».

Для перевозки иностранных чиновников Украина подготовила роскошные железнодорожные вагоны, изначально предназначенные для богатых пассажиров.

Накануне в Киеве побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Мэр столицы Виталий Кличко попросил у него ракеты. Немецкий политик в очередной раз пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется.