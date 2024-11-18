В США раскритиковали российский бомбардировщик ПАК ДА

TNI: в США заявили, что российский ПАК ДА никогда и ничего не разбомбит

В США усомнились в способности России реализовать Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), заявив, что стратегический бомбардировщик останется лишь проектом и не достигнет уровня В-2 и В-21. Об этом заявила автор американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин.

«Его конструкция летающего крыла улучшает уклонение от радаров, а внутренний отсек вооружения может вместить 30-тонную полезную нагрузку, включая ядерные и гиперзвуковые ракеты», — сказано в материале.

Карлин отметила, что прототипы бомбардировщика ожидаются к 2025 году, но из-за санкций Запада и ограниченного доступа к микрочипам, вызванного спецоперацией на Украине, вряд ли это станет возможно.

Она сослалась на западных экспертов, считающих, что «финансовые и технологические ограничения могут превратить ПАК ДА в амбициозный проект, а не в функционирующую реальность». В результате ПАК ДА может оказаться самолетом, который, возможно, никогда и ничего не разбомбит.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов назвал российский истребитель Су-57 единственным военным самолетом пятого поколения, способным противостоять ЗРК Patriot.