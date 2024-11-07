Су-57 назвали единственным истребителем для противостояния ЗРК Patriot

Российский истребитель Су-57 стал единственным военным самолетом пятого поколения, который показал эффективность в условиях работы американских зенитных комплексов Patriot. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава Ростеха Сергей Чемезов перед открытием авиасалона Airshow China.

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что истребитель эффективно выполняет все поставленные боевые задачи и использует самые современные средства поражения, включая крылатые ракеты X-69.

«Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — заявил Чемезов.

Он добавил, что в Китай госкорпорация привезла экспортную версию истребителя, которая примет участие в летной программе. По словам Чемезова, новинка уже вызвала интерес у иностранных заказчиков.

В конце декабря прошлого года Ростех передал Минобороны партию истребителей Су-57 для участия в специальной военной операции. Занимавший тогда пост министра промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что самолеты прошли все необходимые испытания. Он добавил, что авиационный завод имени Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) увеличил объем производства истребителей благодаря усовершенствованию технологии сборки.