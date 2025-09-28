Президент Молдавии Майю Санду своими последними решениями о преследовании лиц, заподозренных ею в работе на Россию, способна подорвать доверие к официальной власти. Такой материал выпустила американская газета The Washington Post .

«Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству», — говорится в статье.

Правительство Санду в своем противостоянии с Москвой устроило гонения на местную оппозицию, деятели которой заявляют о нарушении свободы слова в стране и критикуют приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

В статье отметили, что на сегодняшний день Гагаузия остается «глубоко пророссийским анклавом». Почти 95% избирателей выступили против вступления в Евросоюз на референдуме в прошлом году.

Кроме того, в Гагаузии доминирует русский язык, а Кишинев большей частью перешел на румынский, который используется и правительством, и госучреждениями.

Приговоренная к семи годам тюремного заключения Гуцул ранее обратилась к президенту США Дональду Трампу, написав в письме, что она, как и он, была избрана народом, невзирая на давление коррумпированных глобалистских элит.

В Молдавии пройдут парламентские выборы 28 сентября.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России, бывший замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников предрек правящей партии Санду поражение на выборах.