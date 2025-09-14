Молдавскую правящую партию PAS ждет сокрушительное поражение на грядущих парламентских выборах. Об этом в беседе с «Известиями» заявил доцент Финансового университета при правительстве России, бывший замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников.

Он отметил, что в последнее время социальные опросы показывали падение популярности правящей партии. Да и ее функционеры публично сомневаются в победе.

«Похоже, что команда [президента Молдавии Майи] Санду по итогам выборов не сможет получить монобольшинство в парламенте, под вопросом и вариант с созданием коалиции», — подчеркивает он.

Шорников назвал две причины, почему это произошло.

Во-первых, ошибочное ведение предвыборной кампании. Люди перестали верить, что нынешние власти сумеют сберечь страну от втягивания в украинский конфликт. Жители республики не желают превратиться в пушечное мясо.

Во-вторых, с начала избирательного периода, как сообщила глава МВД Молдавии Даниэлла Мисаил-Никитина, задержали десятки людей, провели две тысячи обысков и возбудили несколько уголовных дел.

Сейчас по соцопросам лидирует оппозиционный Патриотический блок, а PAS оказалась на втором месте.

Ранее в Румынии арестовали бывшего замглавы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Балана. Его заподозрили в шпионаже.