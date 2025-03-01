В США проведут первый в истории саммит по криптовалютам

Президент США Дональд Трамп планирует провести первый в истории криптовалютный саммит в пятницу, 7 марта. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщило РИА «Новости».

Американский лидер выступит с речью на саммите, который возглавит специальный уполномоченный Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс.

Организацию мероприятия возложили на исполнительного директора профильной рабочей группы Бо Хайнса.

На саммит пригласили ведущих основателей, генеральных директоров и инвесторов криптоиндустрии, а также членов Рабочей группы президента по цифровым активам.

В Белом доме также заявили, что политика Трампа ознаменовала новую эру в сфере финансовых технологий. При этом отметили, что предыдущая администрация Джо Байдена несправедливо преследовала криптовалюты.

«Наша цель — обеспечить четкие регуляторные рамки, стимулировать инновации и защищать экономическую свободу», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил, что биткоин может перестать существовать, если Трамп, Федеральная резервная система или Комиссия по ценным бумагам запретят криптовалюту.