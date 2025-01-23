«Цифровой мир»: биткоин может исчезнуть в один момент, если Трамп так решит

Биткоин может в один момент перестать существовать, если президент США Дональд Трамп, Федеральная резервная система или Комиссия по ценным бумагам вынесут решение о запрете криптовалюты. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Ранее глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк высказал мнение, что курс биткоина может достичь 700 тысяч долларов, если глобальные инвестиционные фонды решат вложить в криптовалюту до 5% своих портфелей.

Собеседник вспомнил слова Трампа, который ни раз заявлял, что «одним росчерком пера может взять и биткоинами закрыть большую часть внешнего долга США».

В заключение Корнеев назвал «голубой мечтой» любого финансового менеджера списание половины внешнего долга США, закрыв его биткоинами или другими криптовалютами.