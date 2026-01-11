СМИ узнали о поручении Трампа составить план вторжения в Гренландию
MS: Трамп поручил подготовить детальный план вторжения в Гренландию
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить детальный план вторжения в Гренландию. Об этом сообщила британская газета The Mail on Sunday.
Журналисты указали на желание Трампа присоединить Гренландию на основании ее стратегического положения и минеральных ресурсов.
«Президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения», — подчеркнули авторы материала.
Однако Объединенный комитет начальников штабов оказывает американскому лидеру сопротивление. Там ссылаются на то, что вторжение в Гренландию будет незаконным и не получит поддержки конгресса.
Ранее в ЕС испугались, что Трамп может получить Гренландию в обмен на Украину.