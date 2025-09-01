Администрация США призывает Европу присоединиться к давлению не только на Россию, но и на Индию и Китай. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Речь идет о вторичных тарифах и ограничениях, аналогичных тем, что Вашингтон уже ввел в отношении Дели.

По данным Axios, Белый дом попросил Минфин подготовить перечень санкций, которые ЕС мог бы ввести против России, включая полный отказ от импорта нефти и газа. Высокопоставленные американские чиновники выражают недовольство тем, что часть европейских лидеров, по их мнению, публично поддерживает усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта, а за закрытыми дверями «сводит на нет достигнутый прогресс».

В администрации считают, что некоторые страны ЕС подталкивают Украину к «максималистской позиции» и затягивают процесс, тогда как Великобритания и Франция оцениваются в Вашингтоне как более конструктивные партнеры. Один из чиновников заявил Axios, что «некоторые европейцы продолжают жить в мире иллюзий, забывая, что для сделки нужны двое».

Тем временем Трамп, по данным издания, всерьез рассматривает возможность взять паузу в дипломатических усилиях и «дать сторонам повоевать, пока они сами не проявят готовность к уступкам».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС заявил, что кризис на Украине возник «не в результате нападения России», а из-за государственного переворота, спровоцированного Западом.