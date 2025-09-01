Путин на саммите ШОС раскрыл причины украинского кризиса

Кризис на Украине возник «не в результате нападения России», а из-за государственного переворота, спровоцированного Западом. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС.

«А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — подчеркнул глава государства.

По его словам, одной из главных причин конфликта стали «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Для решения украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, добавил Путин.

«Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», — сказал он.

Путин намерен подробно проинформировать коллег по ШОС об итогах переговоров на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом. Президент России надеется, что итоги этой встречи открывают дорогу к миру на Украине.

«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — отметил глава государства.

Рано утром 1 сентября Путин прибыл в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине на заседание Совета глав стран — участниц ШОС.