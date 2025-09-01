Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после отмены действия таможенных пошлин США станут страной третьего мира. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Во многом мы станем страной третьего мира, у которой не будет надежд на то, чтобы вновь стать великой», — заявил политик.

По его словам, из-за пошлин в экономику государства поступит более 15 триллионов долларов. В случае прекращения действия тарифов «почти все инвестиции и многое другое будет немедленно аннулировано».

Ранее доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский заявил, что отказ от сотрудничества с Россией обернется большими убытками для индийской экономики. Ущерб станет сильнее последствий от американских пошлин.

Он отметил, что Индия сильно увеличила импорт дешевой российской нефти, став большим экспортером переработанных нефтепродуктов.