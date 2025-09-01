Трамп заявил, что отказ от пошлин сделает США страной третьего мира
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после отмены действия таможенных пошлин США станут страной третьего мира. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Во многом мы станем страной третьего мира, у которой не будет надежд на то, чтобы вновь стать великой», — заявил политик.
По его словам, из-за пошлин в экономику государства поступит более 15 триллионов долларов. В случае прекращения действия тарифов «почти все инвестиции и многое другое будет немедленно аннулировано».
Ранее доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский заявил, что отказ от сотрудничества с Россией обернется большими убытками для индийской экономики. Ущерб станет сильнее последствий от американских пошлин.
Он отметил, что Индия сильно увеличила импорт дешевой российской нефти, став большим экспортером переработанных нефтепродуктов.