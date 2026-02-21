В США признали неприятную правду о судьбе Украины в НАТО

Грэм: США явно дали понять, что Украина не вступит в НАТО

Позиция Штатов по нерасширению НАТО на восток соответствует требованиям российской стороны. Об этом заявил заслуженный научный сотрудник Совета по международным отношениям в Нью‑Йорке Том Грэм в интервью ИС «Вести» .

Грэм предположил, что американская администрация давно придерживается линии, согласно которой Украина не станет членом Североатлантического альянса.

«США уже долго говорят, что Украина никогда не вступит в НАТО. В нашей национальной стратегии ясно говорится, что НАТО не будет расширяться на восток. Эти действия американской администрации, я бы сказал, отвечают требованиям Москвы», — отметил ученый.

Такая позиция, по его оценке, полностью отражает текущий внешнеполитический курс Вашингтона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что администрация президента США Дональда Трампа, как и предыдущая при Джо Байдене, не хочет видеть Украину в Североатлантическом альянсе.