В США признали, что Израиль недооценил Иран

CNN: Израиль недооценил способность Ирана к перегруппировке

Nidal Eshtayeh
Фото: Nidal Eshtayeh/www.globallookpress.com

Власти Израиля не рассчитывали на то, что Иран сможет нанести ответный удар после ликвидации военного руководства страны. Об этом в беседе с CNN заявил вице-президент Института ответственного государственного управления в Куинси, аналитик Трита Парси.

«Они недооценили способность Ирана перегруппироваться. <…> Израиль полагал, что нарушил иранское командование и управление, но эта идея была быстро пересмотрена. Сейчас мы видим, что иранские ракеты успешно проникают через все уровни системы противовоздушной обороны Израиля», — сказал он.

Иран начал новую масштабную ракетную атаку на Израиль в ночь на 16 июня. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Эйлате, Хайфе и других городах. 

Издание The Times of Israel сообщило, что жертвами ночного удара стали пять человек. Число пострадавших, по последним данным сотрудников экстренных служб, увеличилось до 92 человек.

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