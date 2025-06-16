Иран вновь атаковал Израиль ракетами

Более 20 человек пострадали в Израиле после новой атаки Ирана

Иран начал масштабную ракетную атаку на Израиль. Воздушную тревогу объявили по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале .

Взрывы были слышны в Тель-Авиве, Эйлате, Хайфе и других городах. По данным местных СМИ, не менее трех ракет попали в районы Тель-Авива, пострадали более 20 человек.

ЦАХАЛ подтвердил, что сигналы тревоги сработали после обнаружения ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля. Военные призвали население строго следовать указаниям Командования тыла.

При этом власти отметили, что система ПВО не обеспечивает полной безопасности.

В центральных районах страны произошли массовые отключения электроэнергии. Ситуация остается напряженной, а власти призывают граждан сохранять бдительность.

Накануне Иран ответил на израильское нападение сокрушительным ударом. Тогда десятки ракет достигли ключевых объектов Израиля.