Число жертв ночного удара Ирана по Израилю достигло пяти

Пятого погибшего при ночном ударе Ирана обнаружили в Израиле

Ilia Yefimovich/dpa
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/www.globallookpress.com

Число жертв иранского удара по Израилю 16 июня выросло до пяти человек. Информацию о пятом погибшем опубликовало The Times of Israel со ссылкой на спасателей.

Ранее было известно о четырех жертвах. По данным издания, еще одного погибшего нашли при разборе завалов жилого дома в Петах-Тикве.

Число пострадавших, по информации спасателей, увеличилось до 92 человек. У большинства из них легкие травмы, уточняли ранее в медслужбе «Маген Давид Адом».

В ночь на 16 июня Иран вновь атаковал Израиль ракетами. Взрывы гремели в том числе в Тель-Авиве и Хайфе.

В КСИР заявили, что смогли взломать системы ПВО Израиля, в результате чего они начали целиться сами в себя.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте