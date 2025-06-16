Число жертв ночного удара Ирана по Израилю достигло пяти

Число жертв иранского удара по Израилю 16 июня выросло до пяти человек. Информацию о пятом погибшем опубликовало The Times of Israel со ссылкой на спасателей.
Ранее было известно о четырех жертвах. По данным издания, еще одного погибшего нашли при разборе завалов жилого дома в Петах-Тикве.
Число пострадавших, по информации спасателей, увеличилось до 92 человек. У большинства из них легкие травмы, уточняли ранее в медслужбе «Маген Давид Адом».
В ночь на 16 июня Иран вновь атаковал Израиль ракетами. Взрывы гремели в том числе в Тель-Авиве и Хайфе.
В КСИР заявили, что смогли взломать системы ПВО Израиля, в результате чего они начали целиться сами в себя.
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