«Не нарывайтесь»: Лукашенко вынес Западу предостережение

Ракета «Орешник» встанет на боевое дежурство в декабре, чтобы защитить Белоруссию от угроз Запада. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Он назвал ракетный комплекс «страшным оружием».

«Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», — отметил белорусский лидер.

Он осудил Запад за попытки мешать России снабжать Калининградскую область и угрозы перекрыть Балтийское море. По его словам, такие действия могут привести к войне.

Ранее Лукашенко уже предлагал странам Запада отказаться от размещения «Орешника», если они перестанут угрожать России и Белоруссии и эскалировать ситуацию. Однако, по его словам, страны НАТО этого не хотят.