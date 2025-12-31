Журналист Боуз: к концу года Зеленский находится в тупиковом положении

Президент Украины Владимир Зеленский к концу 2025 года оказался в тупиковом положении из-за накопившихся в стране проблем. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Масштабная коррупция внутри страны, ужасающая популярность в опросах общественного мнения и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России», — перечислил он реалии, с которыми столкнулся глава киевского режима.

Ранее Боуз назвал Зеленского мелким зеленым гоблином и подчеркнул, что украинский лидер полон противоречий в заявлениях по поводу разрешения конфликта с Россией. Более того, он зачастую меняет позицию, которую озвучивал при президенте США Дональде Трампе.