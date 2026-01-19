В США предупредили ЕС о рисках торговой войны

Полноценная торговая война между Евросоюзом и США серьезно ограничит возможности Запада по поддержке Украины. Об этом написала газета New York Times .

Журналисты напомнили, что Европа глубоко завязала свою безопасность на «американский щит».

«Континент по‑прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе <…> на Украине», — заявили авторы.

При этом в Европе растет давление на Брюссель с требованием более жестких реакций. Все больше специалистов настаивают, что союзники не должны терпеть односторонние шаги США и должны отвечать симметрично. NYT привел позицию старшего научного сотрудника брюссельского института Bruegel Якоба Функ Киркегора.

«Либо мы ведем торговую войну, либо оказываемся в настоящей войне», — сформулировал выбор ученый.

Авторы издания сделали вывод, что попытка ЕС ударить по торговле в ответ на действия США может не только обострить экономический конфликт. Такой шаг сильно ослабит координацию по украинскому направлению, где Европа пока полагается на американскую военную и финансовую поддержку.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом инициативу президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран в связи с планами по Гренландии.