В США предупредили ЕС о рисках торговой войны
NYT: торговая война ЕС с США ударит по помощи Украине
Полноценная торговая война между Евросоюзом и США серьезно ограничит возможности Запада по поддержке Украины. Об этом написала газета New York Times.
Журналисты напомнили, что Европа глубоко завязала свою безопасность на «американский щит».
«Континент по‑прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе <…> на Украине», — заявили авторы.
При этом в Европе растет давление на Брюссель с требованием более жестких реакций. Все больше специалистов настаивают, что союзники не должны терпеть односторонние шаги США и должны отвечать симметрично. NYT привел позицию старшего научного сотрудника брюссельского института Bruegel Якоба Функ Киркегора.
«Либо мы ведем торговую войну, либо оказываемся в настоящей войне», — сформулировал выбор ученый.
Авторы издания сделали вывод, что попытка ЕС ударить по торговле в ответ на действия США может не только обострить экономический конфликт. Такой шаг сильно ослабит координацию по украинскому направлению, где Европа пока полагается на американскую военную и финансовую поддержку.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом инициативу президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских стран в связи с планами по Гренландии.