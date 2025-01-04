В США предрекли конец НАТО после захвата Трампом Гренландии
The Hill: присоединение Трампом Гренландии к США обернется концом НАТО
Реализация планов избранного президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии может привести к катастрофическим последствиям для НАТО. Таким прогнозом поделилось The Hill.
«Захват Трампом Гренландии вопреки возражениям Дании, члена Североатлантического альянса, стал бы концом НАТО», — отметили в материале издания.
По мнению авторов статьи, ни у одного альянса нет шанса выжить, если его ведущая страна начнет посягать на территориальную целостность другого государства.
Впервые о планах Трампа приобрести Гренландию в СМИ сообщили в 2019 году. Республиканец объяснил свой интерес к этому вопросу стратегическими целями.
После победы на выборах президента США Дональд Трамп вновь вспомнил о Гренландии, заявив, что для страны иметь остров в собственности является абсолютной необходимостью.
Позже зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсетях, что Трамп и Илон Маск могут просто купить Гренландию, сделав ее своей частной собственностью.