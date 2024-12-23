Трамп назвал владение Гренландией необходимостью для США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что получение Гренландии в собственность являлось «абсолютной необходимостью» для Штатов. Об этом он сообщил на странице в соцсети Truth Social .

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — написал он.

Также Трамп сообщил, что предложенный им кандидат на пост посла в Дании — Кен Хауэри, ранее занимавший должность посла США в Швеции и являющийся предпринимателем, — будет отличным представителем интересов Соединенных Штатов.

В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позже он подтвердил, что действительно проявлял интерес к этому вопросу в «стратегических целях».

Ранее Трамп заявил, что новая администрация Белого дома добьется, чтобы на официальном уровне в США признавались только два пола: мужской и женский.

До этого предприниматель Илон Маск, который поддерживал Трампа, раскритиковал политику гендерного разнообразия в администрации Джо Байдена.