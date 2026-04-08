В США потребовали срочно остановить войну с Ираном

Конгрессу США следует немедленно остановить войну с Ираном, прежде чем президент Дональд Трамп реализует свой ультиматум. Об этом лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис написал в соцсети X .

«Конгресс должен немедленно положить конец этой безрассудной войне, которую он сам же и развязал в Иране, прежде чем Дональд Трамп ввергнет нас в третью мировую войну», — заявил он.

Политик также призвал республиканцев поставить патриотический долг выше партийных интересов и прекратить это безумие на Ближнем Востоке. Он выступил с таким заявлением на фоне ультиматума, который Трамп выдвинул Ирану.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна назвала Россию и США двумя величайшими супердержавами. По ее словам, они несут обязательство перед человечеством и своими гражданами, обязаны стремиться к миру.