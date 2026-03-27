В конгрессе США назвали Россию величайшей ядерной сверхдержавой

Конгрессвумен Луна: Россия и США как ядерные сверхдержавы ответственны за мир

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна назвала Россию и США двумя величайшими супердержавами. Об этом она заявила РИА «Новости» по итогам встречи с российской парламентской делегацией.

«Безусловно, представляя две величайшие в мире ядерные супердержавы, мы несем обязательство перед человечеством и нашими гражданами обеспечить, чтобы мир оставался приоритетом во всех наших действиях», — сказала она.

Луна добавила, что американские конгрессмены получили приглашение в Москву. По ее словам, они рассмотрят такую возможность в будущем. Она также отметила, что президент США Дональд Трамп не раз заявлял о своем стремлении к урегулированию украинского конфликта.

Российские депутаты встретились с американскими законодателями в Вашингтоне. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поблагодарил Луну за открытый и честный диалог, отметив, что они обсудили большое количество вопросов.