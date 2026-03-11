В США потребовали от ЮАР выйти из БРИКС

США оказывает давление на руководство ЮАР, требуя выхода из БРИКС и перехода к нейтральному статусу. Об этом сообщила газета TimesLIVE .

Издание процитировало заявление посла США в ЮАР Лео Брента Бозелла и уточнило, что Белый дом около года назад выдвинул государству «пять пожеланий», среди них корректировка Закона об экспроприации и политики поддержки чернокожего населения, публичное осуждение лозунга «Убей бура» и защита белых фермеров.

Также США настаивают на выходе ЮАР из БРИКС и отзыве иска против Израиля из Международного суда ООН.

«[Президент США Дональд Трамп] сказал: „Я хочу, чтобы ЮАР снова была неприсоединившейся страной“. Мы не так много просим: неприсоединение»», — заявил дипломат.

Он отметил, что в правительстве уже «теряют терпение».

Приглашение присоединиться к БРИКС Южно-Африканская Республика получила в конце 2010 года, а полноправным участником объединения стала годом позже. В 2023-м она принимала у себя саммит организации.

В прошлом году Трамп заявил, что страны начали выходить из БРИКС после введения американских пошлин. Однако в Индии на это высказывание отреагировали с иронией и напомнили, что объединение за последние годы расширилось до десяти полноправных участников.