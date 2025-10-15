Индийцы высмеяли заявление Трампа о «распаде» БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны начали выходить из объединения БРИКС после введения американских пошлин. Как сообщило Times of India , в Индии высказывание американского лидера вызвало скепсис и волну ироничных комментариев.

По словам Трампа, блок «выступает против доллара», и именно поэтому Вашингтон был вынужден принять меры. Он утверждал, что после объявления о пошлинах страны «вышли из объединения», поскольку «БРИКС угрожал доллару». Политик добавил, что предупреждал участников объединения: если они «захотят играть в эту игру», США введут 100-процентные пошлины на их товары.

В публикации отмечается, что Трамп и раньше критиковал БРИКС, называя его угрозой «экономическому доминированию США». По его словам, блок создан, чтобы девальвировать доллар и подорвать американское влияние.

Индийское издание напоминает, что БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, за последние годы расширился до десяти полноправных членов, включая Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Индонезию. Еще десять стран, среди них Беларусь и Боливия, имеют статус партнеров, а ряд других подали заявки на вступление.

На фоне заявлений Трампа индийские пользователи Times of India отреагировали с иронией. Один из комментаторов написал, что «Трамп живет в выдуманном мире» и «страны из БРИКС никуда не выходили». Другие отметили, что США хотят монопольного доминирования, а доллар стал инструментом экономического давления. Некоторые добавили, что «доллар — это новая форма колониального контроля», а «угрозы и блеф Трампа больше не работают в глобальном контексте».

Комментаторы также заявляют, что доля доллара в международной торговле с конца 1990-х годов снизилась с 80% до 62%, а центральные банки многих стран, включая союзников США, постепенно заменяют валютные резервы золотом.

О том, что после угрозы введения американских пошлин страны начали выходить из БРИКС, Трамп заявил во время встречи с главой Аргентины Хавьером Милеем в Вашингтоне.