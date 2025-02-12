В США потребовали аннулировать награды трансгендеров за школьные соревнования

Министерство образования США потребовало аннулировать награды трансгендерных* спортсменов на школьных и студенческих соревнованиях. Об этом сообщил телеканал NBC .

Судя по заявлению ведомства, награды спортсменам, идентифицирующим себя как женщины, но физиологически являющимися мужчинами, вручили по ошибке.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который запрещает тем, кто родился мужчинами, участвовать в женских спортивных соревнованиях. Сразу после инаугурации он заявил, что добьется признания в стране только двух полов — мужского и женского.

В этом Трампа поддерживает и Илон Маск, чей собственный сын Ксавье вопреки воле отца сменил пол и после поражения демократов на президентских выборах уехал из страны.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.