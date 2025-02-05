Трамп подпишет указ о запрете трансгендерам участвовать в женском спорте в США

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который запретит участвовать в женских спортивных соревнованиях людям, которые при рождении были зарегистрированы как мужчины. Об этом сообщил канал ESPN .

По словам члена палаты представителей США Нэнси Мейс, приказ, который Трамп подпишет в среду во второй половине дня по местному времени, восстановит справедливость и «защитит женщин-атлетов, которые всю свою жизнь трудились, чтобы участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне».

Сразу после инаугурации Трамп заявил, что добьется, чтобы в США признавались только два пола: мужской и женский. Президента в этом вопросе поддержал и предприниматель Илон Маск, который занял пост главы департамента государственной эффективности. Для миллиардера это личная история.