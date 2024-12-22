Трамп пообещал оставить американцам только два пола

Новая администрация Белого дома добьется, чтобы на официальном уровне в США признавались только два пола: мужской и женский. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил избранный президент страны Дональд Трамп на конференции Turning Point USA в Аризоне.

«Официальная политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, что есть только два гендера: мужской и женский», — объявил Трамп.

Ранее с критикой политики гендерного разнообразия действующей администрации Джо Байдена выступал поддержавший Трампа предприниматель Илон Маск, которому избранный президент пообещал пост нового главы департамента государственной эффективности.

Для бизнесмена это история личная, так как его сын Ксавье сменил пол, чем вызвал сильное недовольство отца. Маск публично отрекался от своего ребенка и винил врачей, которые ввели его в заблуждение, когда обманом заставили его подписать согласие, чтобы сын принимал препараты во время полового созревания.

Сам Ксавье после победы на выборах Трампа уехал из США. Объясняя свое решение он заявил, что уже давно думал об этом, а итоги голосования на выборах президента поставили точку в его решении.

По его словам, даже если новая администрация откажется от принятия законов «против трансгендеров*», их противники, голосовавшие за Трампа никуда не денутся. Жить рядом с ними дальше он не готов.

* Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.