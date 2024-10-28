В США полицейские нашли мумию мужчины в туалете дома его матери

В США полицейские обнаружили мумию мужчины в туалете дома его матери, когда искали пропавшую женщину по просьбе ее родственника. Об этом сообщил телеканал CBS News .

В городе Окленд полицейские искали 95-летнюю Надин Паркер по просьбе одного из ее родственников, который переживал, что давно ее не видел. Правоохранители выяснили, что женщину два года назад перевели в дом престарелых, но при проверке ее дома сделали «жуткое открытие».

Полицейские обратили внимание, что дорога к дому, как и все подступы к нему, были завалены мусором. При этом в некоторых местах его высота достигала трех метров. Внутри дома тоже все было завалено отходами и стоял неприятный запах.

«В туалете дома было найдено мумифицированное тело мужчины», — говорится в публикации.

Тело не было завернуто в ткань, но останки мужчины начали высыхать из-за температуры в закрытой ванной комнате. В полиции считают, что он умер естественной смертью, но коронер все еще выясняет причину его гибели.

Полицейские нашли в доме еще одного мужчину — живым, но в плохом состоянии и «с плесенью, растущей из его уха». По словам соседей, они часто видели его на улице, он не проявлял агрессии.

Ранее в штате Джорджия грабители вломились в дом и нашли его хозяина мертвым в ванной, что не помешало им остаться здесь жить, пользоваться его чековой книжкой и банковскими картами, пока полицейские не пришли проведать покойного.