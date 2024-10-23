Грабители жили с мумией на ее деньги

WSBTV: в США грабители забрались в дом к мертвецу и жили за его счет

В штате Джорджия грабители ворвались в дом и обнаружили, что хозяин давно умер. Тело лежало в ванной, и преступники жили в других комнатах на деньги покойного. Об этом сообщил телеканал WSBTV

Одинокий 71-летний мужчина жил один в округе Кобб, все его родственники скончались. В начале лета он умер в собственной ванной, но об этом никто не знал. К моменту, когда в дом ворвались семеро грабителей, тело американца мумифицировалось. Преступники оставались с ним, пока полиция не пришла проведать старика.

«Они жили в его доме. Я не знаю, как долго. <…> Все ящики были перевернуты, его вещи лежали посередине комнаты, и было ясно, что люди искали ценные вещи», — рассказал детектив Дэниел Годуто.

Грабители угнали машину покойного, воспользовались его банковскими картами и чековой книжкой. Полиция арестовала их по горячим следам.

В Ленобласти женщина почти четыре года прожила с мумифицированным телом мужа. С ней в доме находились четверо детей.