В США оценили сроки завершения шатдауна

Конгрессвумен Луна: шатдаун правительства США может продлиться до конца ноября

Прекращение работы правительственных учреждений в США рискует продлиться до конца ноября. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

«Я слышала, что мы, вероятно, не вернемся до Дня благодарения или позже», — сказала она.

В США День благодарения в 2025 году пройдет 27 ноября.

Президент Дональд Трамп обвинял в проблемах с бюджетом Демократическую партию. По его словам, Белый дом намерен повернуть ситуацию в свою пользу и избавиться от финансирования программ, которые не нравятся республиканцам.

Глава экономического совета Белого дома Кевин Хассет подсчитал, что из-за шатдауна США теряют по 15 миллиардов долларов в день.

Шатдаун длится уже 27-й день. Наиболее затянувшаяся приостановка работы правительства продолжалась 35 дней в первый президентский срок Дональда Трампа.