Джонсон назвал позором шатдаун правительства США

Текущий шатдаун правительства стал вторым по продолжительности в истории США

Нынешний шатдаун правительства США стал вторым по продолжительности в истории страны — он длится 22 дня. Об этом на открытой пресс-конференции в среду заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Теперь это второй шатдаун любого уровня по длительности за всю историю страны? Это позор. Демократы продолжают творить историю по неправильным причинам», — сказал он.

По состоянию на 21 октября срок приостановки работы федерального правительства побил антирекорд 21-дневного шатдауна времен Билла Клинтона в 1996 году.

Наиболее продолжительный шатдаун продолжался 35 дней, он пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

Ранее ущерб от шатдауна в США оценили в 15 миллиардов долларов в день. На этом фоне Трамп распорядился направить все деньги из казны на зарплаты военным.