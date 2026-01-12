Макгрегор: слова Мерца о войсках Запада на Украине бессмысленны без согласия РФ

Немецкий канцлер Фридрих Мерц попытался выставить лидеров Евросоюза в лучшем свете перед европейцами, заявляя, что западный контингент на Украине не развернуть без согласия России. Таким мнением поделился экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive .

По его словам, заявление канцлера, что ЕС не сможет ввести войска на территорию Украины без разрешения России прозвучало специально для телешоу. Мерц просто попытался убедить жителей Европы якобы в моральном превосходстве их лидеров, представить их нравственными людьми, выступающими за скорейший мир.

«Не было ни слова о России и законных интересах ее национальной безопасности. Не было ни слова о реальной ситуации на поле боя и военном балансе», — подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что подобные заявления лидеров ЕС лицемерны и не имеют никакого значения без поддержки и признания России.

Ранее Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского сделать все, чтобы украинцы оставались на родине, а не переезжали в страны ЕС.