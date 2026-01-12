В США осудили Мерца за лицемерное заявление о России
Макгрегор: слова Мерца о войсках Запада на Украине бессмысленны без согласия РФ
Немецкий канцлер Фридрих Мерц попытался выставить лидеров Евросоюза в лучшем свете перед европейцами, заявляя, что западный контингент на Украине не развернуть без согласия России. Таким мнением поделился экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По его словам, заявление канцлера, что ЕС не сможет ввести войска на территорию Украины без разрешения России прозвучало специально для телешоу. Мерц просто попытался убедить жителей Европы якобы в моральном превосходстве их лидеров, представить их нравственными людьми, выступающими за скорейший мир.
«Не было ни слова о России и законных интересах ее национальной безопасности. Не было ни слова о реальной ситуации на поле боя и военном балансе», — подчеркнул Макгрегор.
Он добавил, что подобные заявления лидеров ЕС лицемерны и не имеют никакого значения без поддержки и признания России.
Ранее Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского сделать все, чтобы украинцы оставались на родине, а не переезжали в страны ЕС.