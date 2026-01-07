Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует предпринять меры для прекращения массового отъезда украинцев в страны Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его процитировала «Страна.ua».

Он уточнил, что властям республики необходимо заставить жителей работать на родине, а не переезжать в европейские государства.

«Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не уезжать в Германию, Польшу или Францию», — подчеркнул Мерц.

По его словам, эту тему уже поднимали на встречах в Брюсселе.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет после слов Зеленского о готовности к двум вариантам развития конфликта заподозрил, что у того начались панические атаки. Парламентарий объяснил, что украинский лидер пришел в отчаяние из-за разгула коррупции в республики и тяжелой ситуации ВСУ на фронте.

По его словам, именно по этой причине глава государства устроил кадровые перестановки в своем Офисе.