В США одобрили новую вакцину от COVID-19 для пожилых

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешило использовать новую вакцину против COVID-19 от биотехнологической компании Moderna. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Компания Moderna, Inc. сегодня объявила о том, что FDA одобрило mNEXSPIKE (мРНК-1283) — новую вакцину против COVID-19 — для использования среди всех взрослых в возрасте 65 лет и старше», — отметили в компании.

Moderna сообщает, что вакцину могут применять люди в возрасте от 12 до 64 лет с одним или несколькими факторами риска, которые определены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Препарат предназначен для тех, кто уже вакцинировался от вируса ранее.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов предупредил о появлении нового геноварианта коронавируса NB.1.8.1. По словам доктора, этот штамм, подобно гриппу, эволюционирует и становится более устойчивым к иммунитету и вакцинации. Он призвал вернуть ношение масок.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский подчеркнул важность подготовки к возможным новым пандемиям. Он подчеркнул, что нужно иметь небольшой запас масок и медикаментов для борьбы с болезнями.