Вирусолог Нетесов призвал вернуть ношение масок из-за нового штамма COVID-19

Вирусолог, академик РАН и руководитель лаборатории бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов в разговоре с Life предупредил о появлении нового геноварианта коронавируса NB.1.8.1.

По словам доктора, этот штамм, подобно гриппу, эволюционирует и становится более устойчивым к иммунитету и вакцинации. Нетесов отметил, что, хотя патогенетический процесс не усиливается, способность штамма преодолевать защиту, сформированную до появления омикрона, может привести к его широкому распространению.

Репродуктивное число у предыдущих вариантов COVID-19 составляло от пяти до семи человек, которых мог заразить один больной. Вирусолог предположил аналогичный показатель для NB.1.8.1.

Симптомы нового варианта совпадают с уже известными, поэтому эксперт рекомендовал вернуться к «пандемийным советам»: носить маски, закрывающие нос и рот, и соблюдать карантин при заболевании.