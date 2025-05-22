Академик РАН Покровский признал важность подготовки к возможным новым пандемиям

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул важность подготовки к возможным новым пандемиям. Он отметил, что необходимо иметь небольшой запас масок и средств для борьбы с кишечными заболеваниями.

«В быту мы должны кое-как готовиться. Помните, когда коронавирусная инфекция появилась, вдруг сразу возник дефицит масок. Лучше небольшой запас этих масок на несколько дней, конечно, иметь», — сказал он.

Покровский также напомнил о важности своевременной вакцинации, так как эпидемии могут быть связаны не только с новыми, но и со старыми заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможности новых пандемий и подчеркнула необходимость постоянной подготовки к ним.