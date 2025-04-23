В США очередной раз пригрозили выйти из диалога по Украине

Вице-президент Вэнс: США выйдут из диалога, если Москва и Киев не примут план

США подготовили четкий план по разрешению украинского конфликта. Если Россия и Украина не примут его, то американская сторона выйдет из переговорного процесса. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, его процитировало агентство Bloomberg .

«Пришло время либо им согласиться, либо США выйти из этого процесса», — сказал он.

Вэнс отметил, что, по плану США, границы после завершения конфликта не будут совпадать с текущей линией фронта. Сейчас обеим сторонам следует сложить оружие и приступить к «реальному созданию лучшей России и лучшей Украины». Также он признался, что оптимистично настроен в вопросе переговоров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к диалогу только после того, как Россия прекратит огонь. Он отметил, что если Крым признают российской территорией, то это будет вне Конституции страны.