Зеленский назвал главное условие для переговоров с Россией
Зеленский: Украина не согласится признать Крым территорией России
Украина будет готова к переговорам в том случае, если Россия прекратит огонь. Об этом сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский, его процитировал Telegram-канал «Политика страны».
«Если Россия прекратит огонь, мы готовы садиться разговаривать и переходить к следующим шагам по прекращению конфликта», — сказал он.
По словам Зеленского, Крым не признают территорией России, ведь это будет вне Конституции страны.
«Это наша территория, территория народа Украины. <…> Этого не будет», — отметил украинский лидер.
Также Зеленский напомнил, что конфликт длится уже 12 лет, поэтому быстро договориться не получится.
Ранее стало известно, что США планируют предложить Украине и Европе признать Крым частью России и заморозить линию фронта. Сейчас на киевский режим оказывают серьезное давление. Советник Зеленского сообщил, что украинские власти согласилась с некоторыми предложениями американцев.