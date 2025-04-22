Зеленский назвал главное условие для переговоров с Россией

Украина будет готова к переговорам в том случае, если Россия прекратит огонь. Об этом сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский, его процитировал Telegram-канал «Политика страны» .

«Если Россия прекратит огонь, мы готовы садиться разговаривать и переходить к следующим шагам по прекращению конфликта», — сказал он.

По словам Зеленского, Крым не признают территорией России, ведь это будет вне Конституции страны.

«Это наша территория, территория народа Украины. <…> Этого не будет», — отметил украинский лидер.

Также Зеленский напомнил, что конфликт длится уже 12 лет, поэтому быстро договориться не получится.

Ранее стало известно, что США планируют предложить Украине и Европе признать Крым частью России и заморозить линию фронта. Сейчас на киевский режим оказывают серьезное давление. Советник Зеленского сообщил, что украинские власти согласилась с некоторыми предложениями американцев.