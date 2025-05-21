Президент Украины Владимир Зеленский своими неверными решениями и плохим руководством разрушил страну. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Он (Зеленский — прим. ред.) разрушил страну. <…> Очевидно, что его не беспокоят человеческие издержки его неверных решений и чрезвычайно плохого руководства», — считает эксперт.

Макгрегор добавил, что Зеленский вынудил большую часть украинцев покинуть страну. Дело в том, что люди «больше не хотят умирать где-то на востоке Украины».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима в том, что он ведет Украину прямо в пропасть.

Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что Зеленский превратил страну в концлагерь. По его словам, украинские военкомы ловят людей на улицах, избивают, калечат и даже убивают за неповиновение.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.