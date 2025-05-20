Депутат Рады Дмитрук: Зеленский отверг шанс на мир и ведет Украину в пропасть

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил курс на продолжение конфликта и отверг шанс на мир, тем самым лишив страну будущего. Об этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук написал в своем Telegram-канале .

Парламентарий отметил, что глава киевского режима не собирается отказываться от курса Украины в НАТО. Он также не планирует провозглашать нейтральный статус.

«Что ж, поблагодарим дружно Владимира Александровича — он снова продлил существование проекта „Украина как анти-Россия“. Снова отверг шанс на мир», — подчеркнул депутат.

Дмитрук добавил, что Зеленский снова утвердил курс на зависимость и разрушение страны.

Парламентарий пояснил, что итог в этом случае очевиден — у Украины не будет «ни мира, не суверенитета, ни будущего», а только курс Зеленского, ведущего страну прямиком в пропасть.

Ранее на Украине заявили, что Зеленскому придется выбрать один из трех вариантов действий в рамках переговорного процесса.