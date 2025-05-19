Президент Украины Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, в котором сотрудники ТЦК (аналог военкоматов в стране) калечат и убивают граждан. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Мобилизацию сорвал верховный комиссар Украины — Зеленский. Именно он превратил страну в концлагерь», — сказал он.

По словам Гончаренко, сотрудники ТЦК ловят людей на улицах, бьют их и убивают за неповиновение.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что в Одессе работники военкоматов стали носить обычную одежду, чтобы было проще хватать местных. По его словам, одного мужчину похитили прямо на улице и силой посадили в микроавтобус. В Сети регулярно появляются видео со зверствами военкомов на Украине.

Закон об усилении мобилизации вступил в стране год назад. Документ подразумевает, что военнообязанные должны лично или через электронный кабинет обновить данные в военкомате.