Украинский президент Владимир Зеленский воспользовался медийными провокациями, чтобы отвлечь население Украины от череды провалов на линии фронта. Об том заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале George Galloway .

«У [украинцев] просто нет сил, чтобы заткнуть дыры. Поэтому россияне продолжают наступать, а украинцы продолжат гибнуть. И [Зеленскому] важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк», — сказал он.

Так эксперт прокомментировал интервью Зеленского Guardian, во время которого отключили свет. По мнению Дэвиса, в поведении президента Украины нет честности. Политик хочет остаться у власти, прекращение конфликта его не интересует.

«Зеленский забыл, где находится. Я имею в виду, что он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть», — сказал подполковник в отставке.

Ранее бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла заявил, что президента Украины уничтожат до Рождества, если он не скроется на «одной из своих дач». По его словам, защитники Зеленского не станут за него сражаться.