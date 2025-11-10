Экс-чиновник Уилкерсон: от Зеленского избавятся до Рождества, если он не сбежит

Украинского президента Владимира Зеленского уничтожат до Рождества, если он не покинет страну, скрывшись на «одной из своих дач». Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, отставной полковник Сухопутных войск Америки Лоуренс Уилкерсон.

«Я просто жду, когда Зеленский потеряет защиту нацистов, которые его окружают, и олигархов, которые его окружают, и либо захочет сбежать к своему „Бугатти“ и в одно из своих логовищ — на одну из дач по всему миру, либо его убьют», — сказал эксперт.

По его словам, если президент не покинет Украину до Рождества, то его ждут сильные неприятности. Уилкерсон выразил уверенность, что украинский лидер не продержится долго. Защитники политика не станут сражаться за него.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский ведет страну к разрушению. По его мнению, если он останется у власти, то украинцы будут уничтожены.