В США объявили ЧС из-за хантавируса

Власти США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки хантавируса, но отнесли ее к низшему уровню опасности. Об этом сообщил телеканал ABC .

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), угроза для населения остается минимальной, однако специалисты внимательно следят за ситуацией и задействовали оперативные центры.

Особое внимание уделяют американцам, которые находились на круизном судне MV Hondius в Атлантике — именно там произошла вспышка. У вернувшихся путешественников симптомов не нашли, все они живут в пяти штатах: Аризона, Калифорния, Джорджия, Техас и Вирджиния.

Хантавирус обнаружили у семерых туристов из 149, находившихся на борту, трое скончались. Среди пассажиров есть россиянин. Врачи решают, как безопасно вернуть людей домой с соблюдением всех мер защиты.

Недавно опасный вид вируса, передающийся от человека к человеку, нашли у пациента в Швейцарии. Местные власти считают, что распространения болезни не будет. В ВОЗ добавили: ситуация пока не напоминает начало пандемии коронавируса. Чаще всего хантавирусом заражаются при контакте с грызунами или их экскрементами.