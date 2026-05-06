Хантавирус выявили в Швейцарии у вернувшегося домой путешественника

В Швейцарии зафиксировали случай заражения хантавирусом. Заболевший ранее был на борту лайнера в Атлантике. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«Пациент — мужчина, вернувшийся в Швейцарию и ранее находившийся на круизном судне, где было зафиксировано несколько случаев заражения хантавирусом», — заявили власти.

Заболевший находится в университетской больнице Цюриха. Врачи наблюдают за его состоянием и оказывают помощь.

До этого в ВОЗ заявили, что на круизном судне MV Hondius в Атлантике подтверждено семь случаев хантавируса: трое умерли, один в интенсивной терапии в ЮАР, еще двоих планируют эвакуировать.

На Тайване в Тайбэе решились на радикальный способ борьбы с хантавирусом. Болезнь передается через контакт с грызунами, поэтому власти начали разрабатывать проект по уничтожению крыс в городе. Очистку проведут во всех районах.