Назван основной переносчик хантавируса

Основным переносчиком хантавируса оказался длиннохвостый рисовой хомячок. Об этом РИА «Новости» рассказал вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, маловероятно, что в России распространится вирус Андес, вызывающий хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности.

«Основной его носитель, и, возможно, единственный — это длиннохвостый рисовый хомячок. У нас пока этих хомячков нет и не было», — сказал вирусолог.

Альтштейн добавил, что в России хантавирус может вызывать только геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. В народе эту болезнь называют «мышиной лихорадкой», так как ее переносят грызуны, живущие в смешанных и лиственных лесах.

Вирусолог пояснил, что хантавирус распространен, как правило, на территориях Волги и Урала. Ежегодно в эндемичных районах сотни и тысячи россиян заболевают ГПЛС. Кроме того, даже если в Россию завезут хантавирус Андес, он не распространится.

Ранее научный руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российские специалисты смогли бы разработать вакцину от этого вируса за полтора года.