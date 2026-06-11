Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал шесть возможных зон, где может произойти столкновение Европы с Россией, если между ними начнется конфликт. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала журналиста Такера Карлсона.

«Есть шесть очагов напряженности: Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой», — сказал он.

По словам профессора, Восточная Европа может стать опасной территорией в обозримом будущем.

Российский лидер много раз объяснял, что Россия не имеет планов по нападению на государства НАТО, однако западные политики систематически пугают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвести внимание от внутренних проблем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Европу стороной украинского конфликта. Он напомнил, что европейские страны поставляют киевскому режиму оружие, которым ВСУ стреляют по России.