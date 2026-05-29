Песков: ЕС — сторона украинского конфликта и не может быть посредником

Европа не может стать посредником в переговорах, потому что сама является стороной конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Пресс-секретарь президента напомнил, что европейские страны поставляют республике оружие, из которого та непосредственно стреляет по России.

«Абстрагироваться от этого невозможно», — подчеркнул он.

По его словам, при таком статусе Евросоюз нельзя делать посредником для дипломатического урегулирования.

Ранее Песков рассказал, что европейские государства не обращались к Россию с инициативами по поводу украинского кризиса. Они не выдвигали свои предложения о переговорах с республикой, уточнил он на вопрос журналистов.