В США назвали условие снятия антироссийских санкций

После подписания договора о прекращении огня на Украине последует ослабление антироссийских санкций. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», — сказал он.

Накануне американский лидер и президент России Владимир Путин обсудили необходимость прекращения огня на Украине. Трамп предложил ввести временное перемирие на 30 дней, а Путин обозначил перечень важных моментов для принятия этого решения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что даты следующих переговоров согласуют в ближайшие два дня. По данным Уиткоффа, встреча американской и российской делегаций пройдет 23 марта в Саудовской Аравии. В рамках переговоров состоится детальная проработка договора о прекращении огня.