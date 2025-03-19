Стала известна дата следующих переговоров России и США по Украине

Детальная проработка договора о прекращении огня пройдет в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Конечно, необходимо проработать некоторые моменты, эта работа начнется уже в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня состоялся содержательный разговор о том, что требуется для его достижения», — сказал спецпосланник, упомянув прошедшие телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, Трамп во время звонка настаивал на прочном и долговечном мире, который нужен обеим сторонам. При этом он отметил, что Россия полностью поддержала такой подход.

Кроме того, Уиткофф пояснил, что договоренность по прекращению огня включает в себя удары не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.

В беседе с Трампом Путин подтвердил принципиальную приверженность России к мирному разрешению украинского конфликта. Он также обозначил и законные требования России в области безопасности.